«Роскосмос» зарегистрирует скафандр в качестве товарного знака

«Роскосмос» хочет зарегистрировать изображение скафандра в качестве товарного знака, следует из заявки, которую подала госкорпорация в Роспатент

Документы были направлены в Роспатент в середине декабря. Решение о регистрации пока не принято. Исходя из материалов заявки, регистрация этого товарного знака должна дать «Роскосмосу» возможность использовать фотографию скафандра на различных приборах, в брошюрах и альбомах, на защитных шлемах, а также на одежде и обуви.

В самом «Роскосмосе» отказались от комментариев.