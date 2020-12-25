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«Роскосмос» хочет зарегистрировать скафандр в качестве товарного знака 

Rambler News Service 1 час назад
«Роскосмос» зарегистрирует скафандр в качестве товарного знака
Фото: РИА Новости
«Роскосмос» хочет зарегистрировать изображение скафандра в качестве товарного знака, следует из заявки, которую подала госкорпорация в Роспатент.
Документы были направлены в Роспатент в середине декабря. Решение о регистрации пока не принято. Исходя из материалов заявки, регистрация этого товарного знака должна дать «Роскосмосу» возможность использовать фотографию скафандра на различных приборах, в брошюрах и альбомах, на защитных шлемах, а также на одежде и обуви.
В самом «Роскосмосе» отказались от комментариев.
Ранее госкорпорация подала в Роспатент заявку на регистрацию фразы первого в мире космонавта Юрия Гагарина — «Поехали!» — в качестве товарного знака. Тогда в госкорпорации сообщали, что решили зарегистрировать в качестве брендов «широкий перечень исторических обозначений (…) с целью обеспечения защиты интересов корпорации от недобросовестной конкуренции».
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Наука и техника , Юрий Гагарин , Роспатент , Роскосмос
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