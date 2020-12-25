Ещё
Далее:
Читайте также:
Праздничная скидка в Okko: цены пополам
Праздничная скидка в Okko: цены пополам Смотреть кино ⟶
Выберите регион
Москва

Xiaomi выпустит три разных гибких смартфона 

Ferra.ru 2 часа назад
Xiaomi выпустит три разных гибких смартфона
Фото: Xiaomi
Аналитик Росс Янг (Ross Young) рассказал, что Xiaomi сейчас работает сразу над тремя смартфонами с гибкими экранами.
Этот аналитик ранее подтвердил свою информированность достоверными подробностями об экранах смартфонов. Сейчас он сообщил, что один из будущих аппаратов Xiaomi будет сгибаться наружу, другой — внутрь. Третий же будет выполнен по типу раскладушки. Все три модели должны появиться на рынке в 2021 году. Скорее всего, они будут дешевле, чем аналогичные устройства Samsung.
Кстати о Samsung. Преемник Galaxy Z Fold2, как говорит аналитик, получит экраны поменьше. Причина тому — необходимость разместить стилус S Pen внутри корпуса. Итак, внутренний дисплей Z Fold3 будет 7,55-дюймовым, а внешний — 6,21-дюймовым.
Видео дня. Тодоренко заговорила о разводе с Топаловым
Ferra.ru: последние новости
Складные смартфоны стали в 4 раза популярнее среди россиян Складные смартфоны стали в 4 раза популярнее среди россиян Китай проведёт первые воздушные испытания конкурента МС-21 за пределами лётного центра Китай проведёт первые воздушные испытания конкурента МС-21 за пределами лётного центра Учёные открыли негативное влияние COVID-19 на мужскую сперму Учёные открыли негативное влияние COVID-19 на мужскую сперму
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Историка-потрошителя Соколова приговорили
01:23
Историка-потрошителя Соколова приговорили
Происшествия Криминал
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
00:43
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
Шоу-бизнес
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
01:32
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
Происшествия Криминал
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
00:23
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
Происшествия
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
00:15
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
Общество
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
00:54
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
00:20
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
Происшествия Новости Москвы
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
01:08
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
Происшествия Новости Москвы
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
00:53
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
Происшествия Криминал
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
00:16
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение