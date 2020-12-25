Археологи нашли в Израиле древний сосуд со скелетом ребенка

Израиле археологи наткнулись на необычное захоронение. Они обнаружили сосуд 3800-летней давности, в котором находился скелет младенца.

Многие археологические находки, несмотря на свою распространенность, до сих пор ставят ученых в тупик. Но тем интереснее с ними работать!

Ученые отмечают, что такие захоронения встречались в разные временные периоды, однако остается загадкой, почему младенцев хоронили именно таким образом. Йоав Арбель, один из археологов, участвующих в раскопках высказал следующее предположение: «Можно мыслить практически и предположить, что из-за хрупкости детских тел люди чувствовали необходимость защитить малыша от окружающей среды, даже если он был уже мертв. Но есть и другие интерпретации. Например, сосуд вызывал параллели с маткой, и смысл ритуала был в том, чтобы символически вернуть ребенка „обратно в чрево“».

Сосуд был найден в 4000-летнем городе Яффа. Он является старой частью Тель-Авива. Это был один из самых ранних портовых городов в мире.

За время существования города в Яффе сменилось множество правителей. Поэтому в рамках недавних раскопок ученым удалось обнаружить множество артефактов разных времен: от эллинистического периода до крестовых походов и захвата Палестины Османской империей.

Арбель и его команда нашли большую мусорную яму, наполненную осколками импортных амфор, которым примерно 2300 лет. Эти кувшины использовались для хранения вина, они были изготовлены на различных греческих островах, таких как Родос и Кос. Археологи также обнаружили: 30 монет разных периодов; останки двух лошадей и керамику, датируемую временами Османской империей; 95 фрагментов стеклянных сосудов времен правления римлян и Средневековья.

Группа ученых наткнулась и на древнегреческую мозаику рядом с некрополем IV-V веков. На ней была замечена остроумная надпись: «Будь мужествен всякий, кто здесь похоронен. Так-то!».