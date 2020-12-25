Корейский термоядерный реактор поставил мировой рекорд 

Физики из Южной Кореи установили новый мировой рекорд на токамаке KSTAR. Ученым удалось удерживать высокотемпературную плазму в течение 20 секунд при температуре ионов более 100 миллионов градусов.

Эксперименты на токамаке KSTAR (Korea Superconducting Tokamak Advanced Research) идут с 2008 года. Значительных успехов на установке ученые смогли достичь еще два года назад — тогда им удалось удерживать плазму температурой 100 миллионов градусов целых 1,5 секунды. Год спустя это значение удалось поднять до 8 секунд, а теперь работающие на KSTAR исследователи сообщили о новом рекорде — они смогли удерживать высокотемпературную плазму в течение 20 секунд.

Сегодня существуют и другие термоядерные устройства, которые способны удерживать плазму при температурах 100 миллионов градусов и выше. Но ни одно из них не способно поддерживать это состояние более 10 секунд. Тем не менее, время удержания является важной характеристикой термоядерных устройств, которая определяет возможность использования их для генерации электроэнергии. Чем выше время удержания, тем большее количество времени термоядерный реактор может выделять энергию, а не только расходовать ее.

В эксперименте 2020 года работающие на KSTAR исследователи смогли улучшить характеристики внутреннего транспортного барьера — одного из режимов работы термоядерных реакторов следующего поколения. С помощью этого режима, внедренного на KSTAR в прошлом году, ученые смогли поддерживать термоядерные реакции в течение длительного периода времени.

Специалисты KSTAR планируют увеличить время удержания до 300 секунд к концу 2025 года. В конце 2020 года исследователи также обещают опубликовать результаты проведенных на установке экспериментов, которые позволили продлить время удержания до 20 секунд. Пока что это значение остается рекордным, но будущий международный термоядерный ректор ITER, вероятно, сможет показать более впечатляющие результаты.