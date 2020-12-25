Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва

Корейский термоядерный реактор поставил мировой рекорд 

Популярная механика 32 минуты назад
Корейский термоядерный реактор поставил мировой рекорд
Фото: National Research Council of Science & Technology
Физики из Южной Кореи установили новый мировой рекорд на токамаке KSTAR. Ученым удалось удерживать высокотемпературную плазму в течение 20 секунд при температуре ионов более 100 миллионов градусов.
Эксперименты на токамаке KSTAR (Korea Superconducting Tokamak Advanced Research) идут с 2008 года. Значительных успехов на установке ученые смогли достичь еще два года назад — тогда им удалось удерживать плазму температурой 100 миллионов градусов целых 1,5 секунды. Год спустя это значение удалось поднять до 8 секунд, а теперь работающие на KSTAR исследователи сообщили о новом рекорде — они смогли удерживать высокотемпературную плазму в течение 20 секунд.
Сегодня существуют и другие термоядерные устройства, которые способны удерживать плазму при температурах 100 миллионов градусов и выше. Но ни одно из них не способно поддерживать это состояние более 10 секунд. Тем не менее, время удержания является важной характеристикой термоядерных устройств, которая определяет возможность использования их для генерации электроэнергии. Чем выше время удержания, тем большее количество времени термоядерный реактор может выделять энергию, а не только расходовать ее.
В эксперименте 2020 года работающие на KSTAR исследователи смогли улучшить характеристики внутреннего транспортного барьера — одного из режимов работы термоядерных реакторов следующего поколения. С помощью этого режима, внедренного на KSTAR в прошлом году, ученые смогли поддерживать термоядерные реакции в течение длительного периода времени.
Специалисты KSTAR планируют увеличить время удержания до 300 секунд к концу 2025 года. В конце 2020 года исследователи также обещают опубликовать результаты проведенных на установке экспериментов, которые позволили продлить время удержания до 20 секунд. Пока что это значение остается рекордным, но будущий международный термоядерный ректор ITER, вероятно, сможет показать более впечатляющие результаты.
Видео дня. Тодоренко заговорила о разводе с Топаловым
Популярная механика: последние новости
Какие места на Земле недоступны для съёмки из космоса Какие места на Земле недоступны для съёмки из космоса Юпитер и Сатурн встретятся впервые за 794 года: эпохальное событие Юпитер и Сатурн встретятся впервые за 794 года: эпохальное событие ДНК рассказала о миграциях жителей Карибского бассейна ДНК рассказала о миграциях жителей Карибского бассейна
Комментарии
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
00:54
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
Происшествия Новости Москвы
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
01:32
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
Происшествия Криминал
Минеев и Исмаилов устроили массовое побоище на турнире
01:08
Минеев и Исмаилов устроили массовое побоище на турнире
Происшествия Новости Москвы
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
00:23
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
Происшествия
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
00:53
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
Происшествия Криминал
Голый мужчина в шлеме запрыгнул полицейское авто и попал на видео
00:16
Голый мужчина в шлеме запрыгнул полицейское авто и попал на видео
Происшествия В мире
Видео финальных испытаний нового корвета РФ
00:53
Видео финальных испытаний нового корвета РФ
Армия
Видео боевых стрельб фрегата «Маршал Шапошников»
01:29
Видео боевых стрельб фрегата «Маршал Шапошников»
Армия
Видео необычного сравнения размеров стран
03:18
Видео необычного сравнения размеров стран
Наука и техника
Видео начала развертывания полевого госпиталя
00:22
Видео начала развертывания полевого госпиталя
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение