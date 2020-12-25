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Yomiuri: японский зонд взял образцы из глубинных слоев астероида в виде камешков в 1 см 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Ученые вскрыли капсулу «Хаябуса-2» с образцами грунта астероида
Фото: JAXA
Японский исследовательский зонд "Хаябуса-2" во время посадки на астероид Рюгу летом 2019 года сумел взять пробы из его глубинных слоев в виде камешков диаметром примерно 1 см. Об этом сообщила в пятницу газета Yomiuri со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).
"Хаябуса-2" совершил первую посадку на астероид в феврале 2019 года. Эксперты JAXA в декабре 2020 года вскрыли камеру со взятыми тогда образцами грунта и обнаружили, что они представляют собой песчинки черного цвета диаметром примерно 1 мм. Эти пробы были получены с поверхности астероида.
После первой посадки "Хаябуса" в июле 2019 года выстрелил в "Рюгу" металлическим снарядом и создал на поверхности астероида кратер типа тех, что образуются в результате удара метеорита. Аппарат сумел совершить посадку в это углубление и взял там вторую порцию образцов, которые оказались крупнее. Камера с ними была вскрыта на этой неделе. Как полагают, эти образцы представляют собой породы, которые не подвергались воздействию солнечного света и радиации, мало изменившись со времени формирования Солнечной системы. Японские ученые поэтому возлагают особые надежды на изучение именно этих материалов.
"Хаябуса-2" в начале декабря сбросил на Землю капсулу с образцами, завершив тем самым свою шестилетнюю экспедицию для исследования "Рюгу". Капсула успешно приземлилась на территории полигона Вумера на юге Австралии, где ее обнаружили японские специалисты. Затем она была доставлена в штаб-квартиру JAXA рядом с Токио.
Зонд после сброса капсулы отправился в новую экспедицию к астероиду 1998KY26 диаметром 30 м. Ожидается, что "Хаябуса-2" приблизится к этому небесному телу в июле 2031 года.
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Наука и техника , Австралия , Токио , Япония
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