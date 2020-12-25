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Москва

Стало известно о возможной покупке США места на российском «Союзе» 

Lenta.ru 1 час назад
США могут купить место на российском «Союзе»
Фото: РИА Новости
США могут купить место на пилотируемом корабле «Союз МС-18», чтобы отправить астронавта на Международную космическую станцию в апреле 2021 года. Об этом стало известно РИА Новости от трех источников в ракетно-космической отрасли.
По словам одного из собеседников, переговоры по этому поводу ведутся с частной американской компанией Axiom Space. Возможным кандидатом на место в «Союзе» является астронавт НАСА Марк Ванде Хай.
Отмечается, что недавно Ванде Хай проходил тренировки с российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым. Как подчеркивает источник, американский астронавт может заменить третьего участника экипажа «Союз МС-18» Сергея Корсакова.
В сентябре сообщалось, что НАСА отказалось от покупки места на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое бы использовалось весной 2021 года для отправки американского астронавта на МКС.
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Наука и техника , Наука , Олег Новицкий , Сергей Корсаков , NASA , РИА Новости , США
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