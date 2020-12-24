Санта-Клаус получил разрешение на посещение МКС 

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Федеральное управление гражданской авиации (FAA) выдало Санта-Клаусу и его саням на оленьей тяге специальные разрешения на коммерческий полет для посещения Международной космической станции.

Отправится он туда на собственном корабле под названием StarSleigh-1 («Космические сани»).

Теперь, как говорится в заявлении FAA, Санта может пользоваться «особыми оперативными полномочиями для оказания услуг по доставке грузов авиатранспортом между штатами непосредственно на крыши Соединенных Штатов в канун Рождества».

Санта-Клаус будет использовать собственную космическую капсулу под названием StarSleigh-1 («Космические сани») с приводом от ракеты «Рудольф». Лицензия на миссию, согласно FAA, включает в себя как запуск, так и операции по возвращению в атмосферу и будет осуществляться с космодрома в США. Санта-Клаус — не первый, кто получил разрешение посетить Международную станцию в этом году. Первая частная компания, сделавшая это — SpaceX . В мае она отправила астронавтов на МКС во время испытательного полета Demo-2. В ноябре SpaceX также запустил Crew-1 — миссию по доставке четырех астронавтов на борт МКС в сотрудничестве с NASA