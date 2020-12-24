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Китай проведёт первые воздушные испытания конкурента МС-21 за пределами лётного центра 

Ferra.ru 1 час назад
Китай проведёт воздушные испытания конкурента МС-21
Фото: Ferra.ru
В сети появилась интересная информация о планах китайских специалистов. Как оказалось, они планируют провести первые воздушные испытания конкурента МС-21 за пределами лётного центра. Да, речь идёт о том самом пассажирском авиалайнере C919, который частенько обсуждают китайские СМИ.
Согласно имеющимся данным, уже совсем скоро может состояться рейс Шанхай-Ухань. Именно этот полёт станет первым подобным для китайского самолёта.
Мы ещё на один шаг приближаемся к получению сертификата лётной годности. Это в итоге позволит потеснить на мировом рынке фактически сложившуюся межкорпоративную американо-европейскую монополию. Китайские СМИ Отметим, что изначально C919 был анонсирован под лозунгами «убийца Boeing 737 MAX». При этом многие эксперты также сходятся во мнении, что пассажирский самолёт является серьёзным конкурентом для разрабатываемого в России МС-21.
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Наука и техника , Boeing , Китай , Шанхай
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