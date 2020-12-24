Ученые сообщили о возможной жизни на спутниках Урана 

Ученые считают, что спутники Урана могут иметь подземные океаны, пригодные для жизни. Об этом сообщает Independent. Всего у ледяного гиганта 27 лун. Пять крупнейших из них — Миранда, Ариэль, Умбриэль, Титания и Оберон — попали под пристальное внимание исследователей из-за своих особенностей.

В частности, они демонстрируют признаки криовулканизма, когда в условиях крайне низких температур окружающей среды из вулкана извергается не расплавленная лава, а вода, аммиак, смеси метана с углеводородами, азот и другие вещества или их смеси, как в жидком, так и в газообразном состоянии.

Изучая снимки, отправленные космическим аппаратом «Вояджер-2» в 1986 году, исследователи заметили, что эти пять спутников состоят из равных частей камня и льда и сильно изрыты кратерами, что является свидетельством жидкой воды, которая может скрываться в недрах небесных тел.

Планетолог из Массачусетского технологического института Бенджамин Вайс, рассуждая о потенциально обитаемых средах в Солнечной системе, назвал луны Урана наиболее подходящими в том случае, «если там есть жидкая вода и она немного соленая, как океанская вода на Земле».