Астрономы изучили один из самых древних и ярких блазаров

Команда итальянских исследователей с помощью радиотелескопа получила изображения и изучила структуру галактики PSO J0309 + 27. Это один из самых ярких в радио— и рентгеновском диапазонах блазаров, расположенный на расстоянии 12,8 млрд световых лет от Земли. Статья опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics.

Международная группа астрономов под руководством ученых из Болонского университета в апреле и мае 2020 года проводила исследования на принадлежащем Национальной радиоастрономической обсерватории США радиоинтерферометре VLBA (Very Long Baseline Array). Ученым удалось обнаружить новые детали строения галактики, расположенной на расстоянии 12,8 миллиарда световых лет от Земли и выбрасывающей из своего ядра струи плазмы со скоростью около трех четвертей от скорости света.

Галактика, получившая название PSO J0309 + 27, представляет собой блазар — компактный квазар. Ее активное ядро выбрасывает струи плазмы (релятивистские джеты), направленные в сторону наблюдателя, то есть на Землю. PSO J0309 + 27 — это самый яркий радиоизлучающий блазар, когда либо наблюдавшийся на таком расстояние, кроме того это второй блазар по яркости рентгеновского излучения.

На полученном изображении наиболее яркое радиоизлучение исходит из ядра галактики. Джет приводится в движение гравитационной энергией сверхмассивной черной дыры в ядре галактики и движется наружу и распространяет на расстояние около 1,6 тыс. световых лет. Сейчас ученые наблюдают эту галактику такой, когда она была, когда Вселенная существовала менее миллиарда лет.