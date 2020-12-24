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Москва

Первый запуск модернизированной тяжелой «Ангары» запланирован на конец 2024 года 

ТАСС 26 минут назад
Модернизированную тяжелую «Ангару» запустят в 2024 году
Фото: Швабе
Первая модернизированная тяжелая ракета-носитель "Ангара-А5М" будет запущена в конце 2024 года. Об этом сообщил генеральный конструктор КБ "Салют" Центра им. М. В. Хруничева Сергей Кузнецов.

"У нас подписаны генеральные графики создания этой машины, и мы планируем ее в конце 2024 года запустить", — сказал Кузнецов в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее в Роскосмосе сообщили, что специалисты внесут ряд изменений и улучшений в конструкцию ракеты-носителя "Ангара-А5М" к началу ее летных испытаний. В частности, планируются снижение массы конструкции ракеты-носителя, модернизация ракетных двигателей, системы управления, применение современных технологий изготовления и испытаний. "Ангара-А5М" также будет применяться для запуска пилотируемых кораблей "Орел".
В мае генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко сообщил ТАСС, что сборка первого летного образца новой российской ракеты-носителя "Ангара-А5М", предназначенной для запуска пилотируемого корабля "Орел", начнется с 2023 года.
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Комментарии
Наука и техника , Алексей Варочко , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , Роскосмос , ИТАР-ТАСС , Москва
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