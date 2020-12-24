Обнаружены 20 вредоносных расширений для браузеров 

"Лаборатория Касперского" и "Яндекс" обнаружили вредоносные расширения для браузеров, которые позволяли злоумышленникам получать доступ к аккаунтам пользователей в соцсети и накручивать просмотры видеороликов. Об этом говорится в пресс-релизе Kaspersky

"Эксперты обнаружили масштабную потенциально вредоносную кампанию, использующую более двадцати расширений браузеров, в том числе популярные Frigate Light, Frigate CDN и SaveFrom. Если человек пользовался браузером с такими расширениями, злоумышленники могли получить доступ к его аккаунту в одной из популярных соцсетей, а также накручивать просмотры видеороликов, включая рекламные, на различных площадках. Все это происходило незаметно для пользователя", — сообщается в релизе.

Расширения генерировали фрод-трафик, проигрывая видео в скрытых вкладках, а также перехватывали токен для доступа к популярной социальной сети, ее название не уточняется. Схема запускалась только в случае активного использования браузера. В результате пользователи могли столкнуться с замедлением работы устройства и компрометацией своих аккаунтов.

Согласно сообщению, "Яндекс" обнаружил скрытый поток трафика и отключил расширения в "Яндекс. Браузере". "Лаборатория Касперского" блокирует такую активность на устройствах, где установлены ее продукты. Результаты совместного расследования переданы разработчикам социальной сети и наиболее популярных браузеров, чтобы помочь им предотвратить подобные атаки в будущем.