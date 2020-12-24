Песня китов помогла ученым обнаружить новую группу животных 

Синие киты — самые крупные современные животные, а возможно, и самые большие из всех, что когда-либо жили на нашей планете. Этот вид также отличается своими песнями. К счастью исследователей, у каждой группы синих китов есть своя уникальная мелодия. Именно эта особенность помогла ученым обнаружить новую группу этих животных.

Американские эксперты обнаружили, что у архипелага Чагос, Мадагаскара и у побережья Аравийского моря Омана исполняется одна и та же песня, которая не похожа ни на одну из ранее записанных учеными.

Обнаружение этой песни говорит не только о существовании ранее неизвестной группы китов в регионе, но и том, что эти животные могут представлять собой новый и редкий подвид. Автор статьи Сальваторе Черчио отмечает, что с помощью песен животных ученые уже много раз идентифицировали и новые группы, и новые виды.

Черчио также рассказывает, что записи песен новой группы были сделаны в разное время, поэтому ученым из разных регионов необходимо было объединить свои усилия, чтобы вновь проследить за китами и понять, где именно они обитают. В ходе работы специалисты пришли к выводу, что недавно обнаруженная популяция китов проводит большую часть своего времени в северо-западной части Индийского океана, Аравийском море и к западу от архипелага Чагос.