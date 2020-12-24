Анализ ДНК помог узнать о миграциях жителей Карибского бассейна

Биологи проанализировали геномы 263 человек и обнаружили две миграционные волны в Карибском бассейне, разделенные тысячелетиями. Открытие поможет пролить свет на историю жителей региона.

Новый анализ ДНК помог раскрыть историю миграций жителей Карибского бассейна и даже выявил «генетических двоюродных братьев», которые умерли почти в одно время, но в 1000 километрах друг от друга.

Жара и влажность тропиков могут быстро разрушать органические вещества, в том числе и ДНК. Но человеческое тело содержит «тайник» генетического материала — небольшую плотную часть кости, защищающую внутреннее ухо. Используя эту структуру, авторы нового исследования смогли извлечь и проанализировать ДНК 174 человек, живших в Карибском бассейне и Венесуэле с X века до нашей эры по XVII век.

Объединив данные с 89 ранее секвенированными геномами местных жителей, ученые смогли получить подробную информацию о миграциях людей в регионе на протяжении более полутора тысячелетий. Генетические данные позволяют по-новому взглянуть на процесс заселения Карибского бассейна. Первые жители островов приплыли на Кубу около 6000 лет назад. Они постепенно начали заселять земли и переместились на восток к другим островам в течение архаического периода региона.

Откуда пришли первые жители Карибских островов, остается неясным. Считается, что они более тесно связаны с жителями Центральной и Южной Америк, чем с североамериканцами, но их ДНК не соответствует какой-либо конкретной коренной группе. Новое исследование генетической информации от 174 человек позволило ученым уточнить этот вопрос. После анализа ДНК авторы сообщили, что вероятнее всего первые жители пришли в регион из Центральной Америки. Кроме этого ученые получили много любопытной информации об истории жителей стран Карибского бассейна. Исследование мужских Х-хромосом выявило 19 пар «генетических двоюродных братьев», живущих на разных островах. «Генетические двоюродные братья» могут быть разделены несколькими поколениями, но их ДНК похожа, как у биологических двоюродных братьев. Например, ученые нашли человека, который был похоронен на Багамах, а его родственник умер в то же время примерно в 1000 километрах от него — в Доминиканской Республике.

Обнаружение столь высокой доли генетических родственников в выборке из менее чем 100 мужчин является еще одним показателем того, что общая численность населения региона была небольшой.