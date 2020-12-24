Реконструирована история заселения Карибского бассейна 

Международная команда исследователей проанализировала ДНК 263 человек, живших на островах Карибского моря и в Венесуэле от 400 до 3100 лет назад. Ученым удалось определить основные волны миграции и сделать выводы о численности населения накануне появления европейцев. Исследование опубликовано в журнале Nature.

До сих пор ученым практически неизвестно, что происходило в Карибском бассейне между первым появлением там человека и прибытием европейцев. Но команда исследователей из разных стран, сочетая археологическую работу и генетические технологии, смогла значительно обогатить знания о древней истории островов.

Жаркий и влажный климат островов Карибского бассейна быстро разрушает органические вещества. Но некоторые части человеческих тел сохранились. В первую очередь это небольшая плотная часть кости, которая защищает внутреннее ухо. Именно на ее изучении сконцентрировались исследователи. С ее помощью им удалось извлечь и проанализировать ДНК 174 человек, которые жили в Карибском бассейне и Венесуэле от 400 до 3100 лет назад. Эти данные они объединили с ранее секвенированными ДНК 89 человек.

Так исследователи смогли реконструировать историю Карибского бассейна. Первые люди приплыли на Кубу около шести тысяч лет назад. Она стала плацдармом для постепенного заселения других островов к востоку в течение архаической эпохи. Происхождение этих людей ученым достоверно определить не удалось. Хотя они генетически они больше связаны с жителями Центральной и Южной Америки, чем Северной, исследователи не нашли сходств между ними и какой-либо группой коренных народов. Но археологические артефакты, найденные на островах, могут указывать на центральноамериканское происхождение.

Около 2500-3000 лет назад началась вторая волна миграции. В этот раз люди, связанные с носителями аравакских языков на северо-востоке Южной Америки, через реку Ориноко добрались из внутренних регионов континента в Венесуэлу. Оттуда они отправились дальше на север. Они перемещались по Малым Антильским островам и заселили Пуэрто-Рико, а затем двинусь дальше на запад, в сторону Кубы. Появление этих переселенцев положило начало эпохе керамики, которая характеризуется развитием сельского хозяйства и активным производством керамических изделий. Большинство людей архаической эпохи после этого исчезли, за исключением сообщества на западе Кубы. При этом смешанные браки были редки — всего три человека из всех исследованных были смешанного происхождения. Ученые отмечают, что люди архаической эпохи стали предками лишь небольшой части современных жителей региона. Большинство происходит от людей керамического века, европейских иммигрантов и рабов-африканцев.

Также ученые зафиксировали пять заметных изменений керамического стиля. Археологи предположили, что это могло быть свидетельством новых волн миграции, но изучение ДНК опровергло эту теорию, показав, что никаких дополнительных миграций не было. «Это был вопрос, который мы могли бы не задать, если бы в нашей команде не было археологического эксперта. Мы отмечаем эту замечательную генетическую преемственность параллельно с изменениями в керамическом стиле. Мы говорим о „горшках против людей“ и, насколько нам известно, это просто горшки», — рассказала один из авторов исследования Кендра Сирак, постдок из лаборатории Дэвида Райха в Гарвардской медицинской школе.

Ученые также обнаружили на разных островах 19 пар «генетических кузенов». Это люди разных поколений, ДНК которых свидетельствует об общем происхождении. Например, ученые нашли похороненного на Багамах мужчину, родственник которого был похоронен на территории Доминиканской республики. По словам авторов исследования, такое количество генетических кузенов в выборке из менее чем 100 мужчин показывает, что общая численность населения была невелика.

Ученые разработали метод, который при помощи общих сегментов ДНК позволяет оценить численность населения в прошлом. Они пришли к выводу, что на момент прибытия европейцев в Карибском бассейне проживало всего несколько десятков тысяч человек. Эта цифра намного меньше той, которую озвучивали историки того времени. Например, священник XVI века Бартоломе де лас Касас писал о трех миллионах.