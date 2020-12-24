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Обновлён рейтинг смартфонов с лучшим звуком 

Ferra.ru 1 час назад
Обновлён рейтинг смартфонов с лучшим звуком
Фото: Ferra.ru
Специалисты лаборатории DxOMark протестировали аудиовозможности очередного смартфона. На этот раз очередь дошла до флагманского iPhone 12 Pro Max, который, по итогам работы, вошел в пятерку смартфонов с лучшим звуком.
В ходе проверки аудиовозможностей смартфона, эксперты признали, что он выдает довольно точное и естественное воспроизведение высоких и средних частот. Помимо прочего, устройство показало хорошее расширение низких частот. Также специалисты отметили стабильный тональный баланс при воспроизведении в любой громкости. Было оценено и функционирование технологии пространственного звучания. К минусам, в свою очередь, отнесли инвертирование каналов при использовании Apple Music в ландшафтной ориентации экрана. Однако погрешность фиксируется не во всех сервисах. Также не понравилось специалистам и искажение во время записи громких звуков.
В результате iPhone 12 Pro Max набрал 74 балла, заняв четвертое место в рейтинге DxOMark Audio. На первом месте расположился Xiaomi Mi 10 Pro, на втором — Asus ROG Phone 3, а на третьем разместили Huawei Mate 20 X.
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Наука и техника , Apple
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