Обнаружен древний цветок, который цвел в эпоху динозавров 

Ученые обнаружили прекрасно сохранившуюся часть вымершего цветка, который рос во время мелового периода, когда по нашей планете еще бродили динозавры . Цветок, существовавший 100 миллионов лет назад, прекрасно сохранился благодаря янтарю.

Растение V. Pleristaminis нового рода и вида обнаружил профессор Джордж Пойнар-младший из Университета штата Орегон, сообщает сайт sciencealert.

«Цветок крошечный, около двух миллиметров в поперечнике, но он имеет около 50 тычинок, расположенных в виде спирали, с пыльниками, направленными в небо», — описал Пойнар особенности неизвестного до сих пор растения.

Камень с заточенным внутри цветком был найден в одной из янтарных шахт в Мьянме и сохранился в осадочных отложениях, относящихся к середине мелового периода, примерно 99 миллионов лет назад.

По словам ученого, V. Pleristaminis, по всей видимости, принадлежит к порядку лавроцветных, имея некоторое сходство с семействами монимиевых и атероспермовых.

Находка вызывает интерес не только с точки зрения ботаники, но и геологии: в частности, V. pleristaminis когда-то цвел в лесах древнего суперконтинента Гондваны, включавшего в себя Африку, Южную Америку, Антарктиду, Австралию, Новую Зеландию, а также Аравию, Мадагаскар и Индостан. Вопрос о том, когда точно Гондвана раскололась, является предметом споров до сих пор.

Возраст янтаря с включенными в него окаменелостями растений и животных, обитавшими в Южном полушарии, может помочь отыскать окончательный ответ на этот вопрос.