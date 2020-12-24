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Обнаружен древний цветок, который цвел в эпоху динозавров 

ТК «Звезда» 1 час назад
Обнаружен древний цветок, который цвел в эпоху динозавров
Фото: George Poinar Jr., OSU
Ученые обнаружили прекрасно сохранившуюся часть вымершего цветка, который рос во время мелового периода, когда по нашей планете еще бродили динозавры. Цветок, существовавший 100 миллионов лет назад, прекрасно сохранился благодаря янтарю.
Растение V. Pleristaminis нового рода и вида обнаружил профессор Джордж Пойнар-младший из Университета штата Орегон, сообщает сайт sciencealert.

«Цветок крошечный, около двух миллиметров в поперечнике, но он имеет около 50 тычинок, расположенных в виде спирали, с пыльниками, направленными в небо», — описал Пойнар особенности неизвестного до сих пор растения.

Камень с заточенным внутри цветком был найден в одной из янтарных шахт в Мьянме и сохранился в осадочных отложениях, относящихся к середине мелового периода, примерно 99 миллионов лет назад.
По словам ученого, V. Pleristaminis, по всей видимости, принадлежит к порядку лавроцветных, имея некоторое сходство с семействами монимиевых и атероспермовых.
Находка вызывает интерес не только с точки зрения ботаники, но и геологии: в частности, V. pleristaminis когда-то цвел в лесах древнего суперконтинента Гондваны, включавшего в себя Африку, Южную Америку, Антарктиду, Австралию, Новую Зеландию, а также Аравию, Мадагаскар и Индостан. Вопрос о том, когда точно Гондвана раскололась, является предметом споров до сих пор.
Возраст янтаря с включенными в него окаменелостями растений и животных, обитавшими в Южном полушарии, может помочь отыскать окончательный ответ на этот вопрос.
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