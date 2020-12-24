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Москва

Челябинский ученый восхитился «китайским» метеоритом 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Ученый Сергей Замоздра, изучавший падение в 2015 году метеорита в Челябинской области, назвал упавший накануне в КНР метеорит «шикарным» из-за его длительной видимости — 29 секунд длилась яркая вспышка в небе.
В среду сейсмологический центр Китая сообщил, что в 7.25 по местному времени (2.25 мск) зафиксировал падение объекта, похожего на метеорит, в уезде Юйшу провинции Цинхай, передает РИА «Новости». Других подробностей не приводилось.

«Это шикарный суперболид. Очень длительный: около 29 секунд. Видимо, вошел почти по касательной: наклон траектории к горизонтали меньше 10 градусов», — сказал Замоздра, являющийся кандидатом физико-математических наук и доцентом кафедры теоретической физики Челябинского государственного университета.

Напомним, в сентябре российские ученые обнародоали фотографии окаменелых древних микроорганизмов, обнаруженных внутри метеорита Оргей, которые могли существовать в момент зарождения Солнечной системы, то есть до формирования Земли.
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Наука и техника , Видео , РИА Новости , Китай , Челябинск , Челябинская Область
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