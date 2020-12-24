Ученый счел возможным возникновение более опасных мутаций COVID

Последующие мутации коронавируса нового типа могут оказаться более опасными для человека, чем уже существующие, считает заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин. Его слова приводит РИА "Новости".

"Пока мы таких мутаций не видим, таких данных нет. Но исключить, что они появятся в будущем нельзя", — подчеркнул эксперт.

Ученый пояснил, что основной естественный отбор способствует появлению новых вариантов вируса. При этом мутации не всегда делают патоген более опасным, однако такое развитие вируса также возможно. За все время пандемии в России выявлено более 2,9 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 52 тысяч заразившихся.