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Москва

Назван источник второй волны COVID-19 в России 

Газета.Ru и ещё 2 48 минут назад
Каким оказался источник второй волны COVID-19 в России
Фото: ТАСС
Источником второй волны заражений коронавирусом нового типа в России является уже циркулирующий внутри страны вирус, считает заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин. Об этом он рассказал РИА "Новости".

"Не нужны были дополнительные завозы, у нас есть своя эпидемия и ее вполне хватает, чтобы эту эпидемию питать сейчас большинство заражений от людей, которые никуда не ездят, а живут рядом с нами", — заявил ученый.

По его словам, текущая ситуация не похожа на то, что было в марте текущего года, когда большинство заражений коронавирусом в России было от людей, приезжающих из-за границы. За все время пандемии в России выявлено более 2,9 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 52 тысяч заразившихся.
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Наука и техника , РИА Новости
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