Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

В Великобритании рассказали подробности о новом типе COVID-19 из ЮАР 

RT на русском и ещё 4 24 минуты назад
Британцы раскрыли подробности о новом штамме COVID-19
Фото: Reuters
Новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19, завезённый в Великобританию из ЮАР, впервые был выявлен в республике в начале октября. Об этом говорится в заявлении Службы общественного здравоохранения Англии (PHE).

«Новый вариант под названием B1.351 (также известный как 501Y. V2) был впервые выявлен в образцах, взятых в Бухте Нельсона Манделы (городском округе в Восточно-Капской провинции в ЮАР) в начале октября. Молекулярные данные показывают, что он мог циркулировать с конца августа», — отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что «быстрое распространение этого варианта коронавируса в Южной Африке может свидетельствовать о более высокой заразности вируса, хотя это ещё не подтверждено».
Уточняется, что в настоящий момент нет доказательств, которые говорили бы о том, что новый тип коронавируса приводит к более тяжёлой форме заболевания.
Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что в королевстве выявлен ещё один новый тип коронавирусной инфекции COVID-19, завезённый из Южно-Африканской Республики.
Видео дня. Жириновский, Иванка Трамп и Разин борются за Аленку
RT на русском: последние новости
Роскомнадзор прокомментировал решение суда в отношении Google Роскомнадзор прокомментировал решение суда в отношении Google Фармаколог высказался по поводу «лайт-вакцины» от коронавируса Фармаколог высказался по поводу «лайт-вакцины» от коронавируса Экипаж МКС ищет место утечки воздуха в российском модуле Экипаж МКС ищет место утечки воздуха в российском модуле
Комментарии 8
Наука и техника , Мэтт Хэнкок , Нельсон Мандела , Великобритания , ЮАР
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Инструктор закрыл собой уронившего боевую гранату новобранца и попал на видео
00:35
Инструктор закрыл собой уронившего боевую гранату новобранца и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в высотном офисном здании в Балтиморе
00:20
Опубликовано видео последствий взрыва в высотном офисном здании в Балтиморе
Происшествия
Ученица Плющенко исполнила сложнейший каскад и попала на видео
00:11
Ученица Плющенко исполнила сложнейший каскад и попала на видео
Общество
Приключения пьяного россиянина попали на видео
01:48
Приключения пьяного россиянина попали на видео
Общество
Москвичка забаррикадировалась от полицейских и попала на видео
00:42
Москвичка забаррикадировалась от полицейских и попала на видео
Происшествия
Появилось видео с дымящимся самолетом в небе над Москвой
00:25
Появилось видео с дымящимся самолетом в небе над Москвой
Пожары
Опубликовало видео дозаправки самолётов оперативно-тактической авиации
00:59
Опубликовало видео дозаправки самолётов оперативно-тактической авиации
Войска
Пожарные вытащили мать с детьми из горящей квартиры и попали на видео
00:44
Пожарные вытащили мать с детьми из горящей квартиры и попали на видео
Пожары
Канадцы сыграли в шахматы в ледяном озере и попали на видео
00:21
Канадцы сыграли в шахматы в ледяном озере и попали на видео
В мире
Водитель каршеринга сбил женщину на пешеходном переходе и попал на видео
00:27
Водитель каршеринга сбил женщину на пешеходном переходе и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение