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Москва

Ирландские медики обнаружили «британский» штамм COVID-19 

Мир24 58 минут назад
Новый штамм COVID-19, обнаруженный ранее в Великобритании, начал распространяться в Ирландии. Об этом в беседе с телеканалом Sky News сообщил директор Ирландской вирусной лаборатории Киллиан де Гаскун.
Эксперт выразил мнение, что новый вариант вируса уже начал циркуляцию в Ирландии. По его словам, в стране за последнее время значительно выросла заболеваемость COVID-19.
В Ирландии за все время пандемии выявили более 82 тысяч заражений коронавирусом. Свыше двух тысяч инфицированных скончались. Всего от заболевания вылечились более 23 тысяч ирландцев.
Новый штамм был обнаружен на юго-востоке Англии в сентябре. Отмечается, что он на 70% более заразный, но нет свидетельств того, что он более смертоносный.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что в стране вводятся максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей британской столицы и почти всего юго-востока Англии. По его словам, решение было принято, учитывая распространения в стране нового штамма COVID-19.
Кроме того, ряд стран начали закрывать границы для прибывающих из Великобритании после того, как стало известно об ужесточении ограничений в Лондоне и Южной Англии.
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Наука и техника , Видео , Борис Джонсон , Sky News , Ирландия , Великобритания
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