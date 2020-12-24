Новый штамм COVID-19, обнаруженный ранее в Великобритании , начал распространяться в Ирландии . Об этом в беседе с телеканалом Sky News сообщил директор Ирландской вирусной лаборатории Киллиан де Гаскун.

Эксперт выразил мнение, что новый вариант вируса уже начал циркуляцию в Ирландии. По его словам, в стране за последнее время значительно выросла заболеваемость COVID-19.

В Ирландии за все время пандемии выявили более 82 тысяч заражений коронавирусом. Свыше двух тысяч инфицированных скончались. Всего от заболевания вылечились более 23 тысяч ирландцев.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что в стране вводятся максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей британской столицы и почти всего юго-востока Англии. По его словам, решение было принято, учитывая распространения в стране нового штамма COVID-19.

Кроме того, ряд стран начали закрывать границы для прибывающих из Великобритании после того, как стало известно об ужесточении ограничений в Лондоне и Южной Англии.