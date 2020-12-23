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Польские археологи нашли клад с приданым древнерусской княжны 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Археологи нашли клад с приданым древнерусской княжны
Фото: ТК «Звезда»
Средневековый клад, который принадлежал, по предварительным данным, древнерусской княжне, найден в поле в Польше.
Как сообщает газета Express, глиняный горшок, набитый средневековыми монетами, предназначался для покупки целой деревни. Кроме порядка 6 500 серебряных монет, которые датируются XI-XII веками, из земли на поле рядом с деревней Слушков в центральной Польше были выкопаны обручальные кольца, несколько обычных колец и кусочки серебра и свинца.
Обручальное кольцо привлекло особое внимание археологов. Как полагает профессор Адриан Юсупович, драгоценность может быть связана с именем древнерусской княжны Марии.
В то время женой князя Польши Болеслава II Кривоустого являлась древнерусская княжка по имени Сбислава. У нее была сестра Мария, которая вышла замуж за польского воеводу, ближайшего советника Болеслава Кривоустого Петра Власта. По мнению некоторых историков, Мария была дочерью Святополка Изяславича, князя Киевского.
Адриан Юсупович считает, что найденные монеты могли быть частью приданого Марии.
Стоит отметить, что это не первая громкая находка древностей в Слушкове. Так, в 1935 году здесь был обнаружен клад с монетами и серебряными безделушками саксонской эпохи.
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Наука и техника , Наука , Польша
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