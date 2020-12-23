Telegram ввел функцию голосовых чатов

В мессенджере Telegram появилась функция групповых звонков с параллельной работой чатов. Теперь пользователи могут разговаривать в чате и вести обычную переписку одновременно, говорится в сообщении мессенджера.

Как утверждают разработчики, чат открыт всегда, поэтому нет необходимости договариваться о времени.

"В группе сразу видно, кто из участников сейчас говорит в чате. Если люди интересны, можно присоединиться послушать — как к разговору коллег в соседнем кабинете", — говорится в сообщении.

На Android доступен режим отображения поверх других приложений — пользователь может управлять микрофоном и видеть, кто разговаривает в чате, даже если мессенджер свернут. В Telegram для компьютеров и в отдельном приложении для macOS можно выбрать сочетание клавиш для управления микрофоном в голосовом чате.