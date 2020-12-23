Над Антарктидой обнаружили огромную озоновую дыру

Над Антарктидой обнаружили самую большую за последнее десятилетие озоновую дыру. Она охватывает большую часть континента, составляя 23 миллиона квадратных километров. Об этом заявила заявила официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис.

«Анализ показывает, что озоновая дыра достигла своего максимального размера», — заметила Нуллис.

Отмечается, что Антарктика сейчас плохо защищена от вредных ультрафиолетовых лучей, от которых нашу планету защищает озоновый слой.

Эксперты организации выступают с призывами о запрете выбросов химических веществ, разрушающих озоновый слой. Только в этом случае он сможет восстановиться, однако ждать этого следует не ранее, чем через 40 лет.