Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва

Над Антарктидой обнаружили самую большую за последнее десятилетие озоновую дыру 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Над Антарктидой обнаружили огромную озоновую дыру
Фото: Chad Carpenter, ZUMAPRESS, Globallookpress
Над Антарктидой обнаружили самую большую за последнее десятилетие озоновую дыру. Она охватывает большую часть континента, составляя 23 миллиона квадратных километров. Об этом заявила заявила официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис.

«Анализ показывает, что озоновая дыра достигла своего максимального размера», — заметила Нуллис.

Отмечается, что Антарктика сейчас плохо защищена от вредных ультрафиолетовых лучей, от которых нашу планету защищает озоновый слой.
Эксперты организации выступают с призывами о запрете выбросов химических веществ, разрушающих озоновый слой. Только в этом случае он сможет восстановиться, однако ждать этого следует не ранее, чем через 40 лет.
Видео дня. Арзамасова и Авербух поженились, а у Горбачевой и Варнавы новые романы
ТК «Звезда»: последние новости
Эпидемиолог оценил перспективы борьбы с новым штаммом COVID-19 Эпидемиолог оценил перспективы борьбы с новым штаммом COVID-19 Самая большая черная дыра Вселенной бесследно исчезла Самая большая черная дыра Вселенной бесследно исчезла Ракета американской Astra рухнула в Тихий океан после неудачного запуска Ракета американской Astra рухнула в Тихий океан после неудачного запуска
Наука и техника , Экология
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео подробностей убийства кондуктора в Башкирии
01:23
Видео подробностей убийства кондуктора в Башкирии
Происшествия
Видео подробностей появления COVID в Антарктиде
00:54
Видео подробностей появления COVID в Антарктиде
Происшествия
Гастарбайтер украл 500 елок и попал на видео
01:11
Гастарбайтер украл 500 елок и попал на видео
Происшествия
Новые акции протеста в Армении попали на видео
02:20
Новые акции протеста в Армении попали на видео
В мире
Неудачное ограбление банка в Москве снято на видео
00:48
Неудачное ограбление банка в Москве снято на видео
Происшествия
В Сети появились уникальные видеохроники Beatles
00:29
В Сети появились уникальные видеохроники Beatles
Шоу-бизнес
Видео заявления Лукашенко о вакцине от COVID-19
03:07
Видео заявления Лукашенко о вакцине от COVID-19
В мире
Видео Воздушного патрулирования ВКС России
01:36
Видео Воздушного патрулирования ВКС России
Армия
Полевой автопарк спецтехники в Карабахе на видео
01:54
Полевой автопарк спецтехники в Карабахе на видео
Армия
Видео массового нашествия диких лис в Москве
11:47
Видео массового нашествия диких лис в Москве
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть