Три потенциально опасных астероида подлетят к Земле 25 декабря 

Три астероида пролетят мимо Земли в день католического Рождества, 25 декабря. Такие данные предоставил Центр изучения околоземных объектов NASA

Самый большой из них носит название 2014 SD224, его диаметр составляет 210 метров. Из-за своих размеров он считается «потенциально опасным» околоземным объектом. Но, как рассчитали ученые, он минует нашу планету на расстоянии более 3 миллионов километров. Этот астероид ранее приближался к Земле 26 января 2020 года, а его следующий «визит» ожидается 18 декабря 2021.

Два других астероида, 2020 XY и 2020 YM1, также считаются потенциально опасными, но, подобно астероиду 501647, не представляют угрозы для Земли.

Ученые напомнили, что в категорию «потенциально опасных» попадают космические тела, которые находятся в пределах 0,05 астрономических единиц от Земли и имеют диаметр более 140 метров. В данный момент известно о 18 тысячах таких объектов.