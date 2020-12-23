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Три потенциально опасных астероида подлетят к Земле 25 декабря 

Мир24 и ещё 2 23 декабря 2020
Три потенциально опасных астероида подлетят к Земле 25 декабря
Фото: РОСКОСМОС
Три астероида пролетят мимо Земли в день католического Рождества, 25 декабря. Такие данные предоставил Центр изучения околоземных объектов NASA.
Самый большой из них носит название 2014 SD224, его диаметр составляет 210 метров. Из-за своих размеров он считается «потенциально опасным» околоземным объектом. Но, как рассчитали ученые, он минует нашу планету на расстоянии более 3 миллионов километров. Этот астероид ранее приближался к Земле 26 января 2020 года, а его следующий «визит» ожидается 18 декабря 2021.
Два других астероида, 2020 XY и 2020 YM1, также считаются потенциально опасными, но, подобно астероиду 501647, не представляют угрозы для Земли.
Ученые напомнили, что в категорию «потенциально опасных» попадают космические тела, которые находятся в пределах 0,05 астрономических единиц от Земли и имеют диаметр более 140 метров. В данный момент известно о 18 тысячах таких объектов.
Ранее ученые предупредили о возможной угрозе от астероида Апофис. Ранее они рассчитали его траекторию и признали совершенно безопасным. Но новое исследование показало, что первоначальные расчеты были произведены с ошибкой. Вероятность того, что Апофис столкнется с Землей, все же существует, но это произойдет не раньше 2068 года.
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Наука и техника , NASA
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