К Земле приблизятся три потенциально опасных астероида 

25 декабря рядом с Землей пролетят три астероида, которые попадают в группу «потенциально опасных», согласно классификации NASA. Диаметр самого большого из них составляет около 200 метров, что почти вдвое выше статуи Свободы в Нью-Йорке.
Этот астероид называется 501647 (2014 SD224), он приблизится к Земле на расстояние примерно 3 млн км. В последний раз он пролетал недалеко от планеты в январе 2020 года, затем он вернется через год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр изучения околоземных объектов NASA.
Отмечается, что в группу «потенциально опасных» астероидов попадают космические объекты, находящиеся в пределах 0,05 астрономических единиц и имеющие диаметр более 140 метров.
Ранее 21 декабря к Земле приблизился астероид 2017 XQ6o. По размерам он больше Пизанской башни или размаха крыльев самолета Боинг. В частности, при высоте в 56,4 метра его диаметр — от 35 до 78 метров. Это уже не первый раз, когда 2017 XQ60 приближался к нашей планете. Впервые его идентифицировали в 2017 году, что отразилось в его названии.