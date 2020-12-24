К Земле приблизятся три потенциально опасных астероида 

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25 декабря рядом с Землей пролетят три астероида, которые попадают в группу «потенциально опасных», согласно классификации NASA . Диаметр самого большого из них составляет около 200 метров, что почти вдвое выше статуи Свободы в Нью-Йорке

Этот астероид называется 501647 (2014 SD224), он приблизится к Земле на расстояние примерно 3 млн км. В последний раз он пролетал недалеко от планеты в январе 2020 года, затем он вернется через год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр изучения околоземных объектов NASA.

Отмечается, что в группу «потенциально опасных» астероидов попадают космические объекты, находящиеся в пределах 0,05 астрономических единиц и имеющие диаметр более 140 метров.