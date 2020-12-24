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Онищенко оценил опасность нового штамма коронавируса 

Профиль и ещё 13 12 минут назад
Онищенко оценил агрессивность нового штамма коронавируса
Фото: ©twitter.com
В Великобритании обнаружили более заразный штамм вируса SARS-CoV-2, который передается на 70% быстрее. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко объяснил, насколько опасен этот вид коронавируса.
Он отметил, что это не новый штамм вируса, а его мутация, которая стала более контагиозной. По словам эксперта, это не первый раз, когда COVID-19 мутировал. «Когда все еще гнездилось в Китае, в провинции Хубэй, в городе Ухани, тогда был сделан первый шаг этого коронавируса, когда он стал более контагиозным, то есть он стал более интенсивно и агрессивно распространяться среди людей», — рассказал Онищенко в беседе с RT.
Депутат заявил, что, возможно, вирус теперь действительно будет распространяться более интенсивно. При этом он, предположительно, не станет более агрессивным, то есть он не будет переноситься людьми тяжелее.
Напомним, в Великобритании была обнаружена новая мутация коронавируса. По предварительным данным, этот вид может быть заразнее обычного на 70%. Иммунолог, заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса Ар Ха-Цофим профессор Яков Беркун рассказал, стоит ли бояться очередного штамма SARS-CoV-2.
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Комментарии
Наука и техника , Геннадий Онищенко , Китай , Великобритания
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