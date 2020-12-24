Онищенко оценил агрессивность нового штамма коронавируса

Великобритании обнаружили более заразный штамм вируса SARS-CoV-2, который передается на 70% быстрее. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко объяснил, насколько опасен этот вид коронавируса.

Он отметил, что это не новый штамм вируса, а его мутация, которая стала более контагиозной. По словам эксперта, это не первый раз, когда COVID-19 мутировал. «Когда все еще гнездилось в Китае, в провинции Хубэй, в городе Ухани, тогда был сделан первый шаг этого коронавируса, когда он стал более контагиозным, то есть он стал более интенсивно и агрессивно распространяться среди людей», — рассказал Онищенко в беседе с RT

Депутат заявил, что, возможно, вирус теперь действительно будет распространяться более интенсивно. При этом он, предположительно, не станет более агрессивным, то есть он не будет переноситься людьми тяжелее.