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Учёные выяснили, что коронавирус легче всего подхватить во время еды 

News.ru 2 часа назад
Учёные выяснили, что COVID легче всего подхватить во время еды
Фото: depositphotos.com
Люди чаще всего заражаются коронавирусной инфекцией во время посещения мест общественного питания, а также на посиделках с друзьями и семьёй за столом, уверены учёные из Института Пастера во Франции.
Исследователи опросили 3,4 тысячи добровольцев, которые переболели коронавирусной инфекцией, а также 1700 инфицированных. Кроме того, были исследованы данные более 30 тысяч человек из контактной базы данных по коронавирусу, в которой указана информация о контактах среди заражённых.
Оказалось, что 33,1% людей инфицировались в семейном кругу, 28,85% среди коллег, а 20,8% через друзей. При этом главную роль в распространении вируса сыграл момент приёма пищи. Так, среди заразившихся 53,1% употребляли пищу с друзьями, а 45% с родственниками. На работе основным местом инфицирования стали офисы — 34,5% и места общественного питания — 24,3%.
Также исследователи установили, что больше всего люди заражались во время собраний с близкими. При этом общественный транспорт не являлся фактором риска. Опасными местами были названы спортзалы. Кроме того, оказалось, что чем больше людей проживало в одном доме, тем выше была вероятность заражения коронавирусом. Больше всего в группе риска оказались люди с детьми-школьниками, а также путешествующие за границу, пишет газета Le Figaro.
Как писал NEWS.ru, американские учёные считают, что самый высокий риск заражения коронавирусной инфекцией — от близких, которые могут быть инфицированы. К такому выводу пришли специалисты из университетов Флориды и Вашингтона, а также Центра исследования рака Фреда Хатчинсона. Они проанализировали данные 54 исследований с участием 77 758 человек.
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Наука и техника , Le Figaro , Франция
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