Китайцы впервые запустили многоразовую ракету

Китайская ракета-носитель среднего класса «Чанчжэн-8» совершила свой первый полёт и вывела на орбиту Земли пять спутников.

Первая ступень ракеты сможет садиться подобно американской Falcon 9.

После успехов американской компании SpaceX , которая на примере ракеты Falcon 9 продемонстрировала практическую возможность возврата первой ступени, многие компании тоже начали проектировать частично многоразовые ракеты. В основном разработчики выбирали такую же схему с реактивной посадкой. В Китае тоже есть несколько проектов многоразовых ракет — в том числе государственная «Чанчжэн-8».

Впервые о том, что «Чанчжэн-8» будет частично многоразовой, стало известно ещё в 2018 году. Её конструктор Лун Лэхао рассказал, что ракета будет использовать реактивную посадку: садиться будет объединённый блок с центральным и боковыми ускорителями. Перед посадкой ракета будет выпускать посадочные опоры, а управление будет происходить с помощью аэродинамических рулей.

«Чанчжэн-8» совершила первый полёт в одноразовой конфигурации: стартовав с космодрома Вэньчан, она вывела на расчётную орбиту пять спутников. Ракета способна выводить на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 километров грузы массой 4,5 тонны. Будущая многоразовая конфигурация будет способна выводить меньшую массу, однако её точные характеристики пока неизвестны.