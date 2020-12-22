Очки дополненной реальности вытеснят с рынка смартфоны

Привычным нам смартфонам осталось существовать совсем немного. Вместе с массовым использованием сетей связи пятого поколения, эти устройства будут полностью вытеснены очками дополненной реальности (augmented reality, AR). Об этом написало издание Business Insider со ссылкой на слова Кристиано Амона, президента компании Qualcomm

Microsoft, Разработки в сфере виртуальной реальности (VR) идут рука об руку с AR и ведутся почти всеми крупными компаниями, занимающимися информационными технологиями. Такие крупные игроки, такие как Apple Google и прочие их партнеры или конкуренты, либо уже выпустили на рынок пробные продукты, либо продемонстрировали прототипы. В любом случае, за этими двумя направлениями деятельности будущее, однако до сих пор никто не смог реализовать их в успешном товаре или сервисе.

Амон отметил в своем комментарии Business Insider, что он "видел достаточно, чтобы утверждать, что всего через два года наш мир кардинально изменится". Он считает, что единственное, чего недостает всем современным разработкам в сфере VR/AR, так это мобильности. Однако в самой ближайшей перспективе на рынке появятся устройства практически неотличимые от обычных очков. Они, как утверждает Амон, будут "умными" и позволят владельцам общаться в социальных сетях, накладывать на окружающий мир необходимую информацию и образы, а также произведут революцию в коммуникации. Словом, все будет почти так, как рисовали фантасты прошлого столетия.

Сами по себе эти очки дополненной реальности будут достаточно простыми с технической стороны. Необходимые для этого технологии уже есть. А требуемую вычислительную мощность обеспечат облачные сервисы, доступ к которым станет возможен благодаря быстрым сетям связи пятого поколения (5G). Что самое главное, эти сети обеспечат гораздо меньшие задержки связи, чем распространенные сейчас радиопротоколы.