Израильские археологи нашли кувшин с младенцем

Останки младенца в кувшине нашли археологи во время раскопок в Израиле . Такие захоронения встречались в разные временные периоды, но до сих пор неясно, почему новорожденных хоронили таким образом.

Археологи Израильского управления древностей во время раскопок на территории древнего израильского города Яффа нашли сосуд с останками младенца и еще множество исторических предметов. Находки они описали в нескольких статьях в журнале Atiqot.

В Яффе находился один из главных портов Древнего Израиля. Это был один из древнейших непрерывно населенных городов мира, именно сюда приходили корабли с паломниками, которые направлялись в Иерусалим . В настоящее время Яффа объединен с Тель-Авивом в единый город Тель-Авив-Яффа

В 2011-2013 годах археологи провели масштабные раскопки на территории Яффы.

Среди прочих находок они обнаружили керамический кувшин, который стал гробом для младенца, умершего в бронзовом веке.

Погребение находилось на глубине около трех метров.

Такие захоронения периодически попадаются при раскопках, но до сих пор неясно, почему младенцев хоронили таким образом, говорит археолог Йоав Арбель, один из обнаруживших останки исследователей.

«Можно мыслить практически и предположить, что из-за хрупкости детских тел люди чувствовали необходимость защитить малыша от окружающей среды, даже если он был уже мертв, — рассуждает Арбель. — Но всегда есть и другие интерпретации.

Например, сосуд вызывал параллели с маткой, и смысл ритуала был в том, чтобы символически вернуть ребенка обратно в чрево Матери-Земли или под защиту своей матери».

Яффа был вторым по численности населения городом в Израиле и одним из первых портовых городов в мире.

«Мы говорим о городе, которым правило много разных людей, — отмечает Арбель. — Но детей в сосудах хоронили на протяжении долгого времени — от бронзового века до прошлого столетия».

Сосуд с младенцем — лишь малая часть того, что удалось обнаружить при раскопках. Археологи описали множество находок, от эллинистического периода до времен крестовых походов и захвата Палестины Османской империей. Так, они нашли большую мусорную яму, наполненную осколками импортных амфор, датируемых эллинистическим периодом — IV-I век до н.э. Эти амфоры возрастом около 2300 лет, которые использовались для хранения вина, были сделаны на греческих островах — Родосе, Косе и других. Одна только эта яма дает множество свидетельств того, что между Яффой и Грецией были налажены надежные торговые пути.

Среди других находок — 30 монет разных периодов, вплоть до середины ХХ века; останки по крайней мере двух лошадей и осколки керамики времен Османской империи; 95 фрагментов стеклянных сосудов времен правления римлян и Средневековья; 232 ракушки, в том числе из Средиземного моря, раковины улиток и три перламутровые пуговицы.

Также археологи наткнулись на древнегреческую мозаику неподалеку от некрополя IV-V веков нашей эры. Она гласила: «Будь мужествен всякий, кто здесь похоронен. Так-то!»

По сути, послание значит «Такова жизнь!» и что смерть — участь каждого, считает Цви Гринхат, заведующий издательским отделом Управления.

Объем находок позволяет расширить знания о городе и жизни в нем в прошлом, отмечают исследователи. Так, значительное количество византийской мозаики отражает экономическое, сельскохозяйственное и демографическое развитие Яффы к VI веку н. э. В одной из исследованных областей ученые нашли множество пушечных ядер и их фрагментов — вероятно, это место сыграло важную роль в борьбе местных жителей против захватчиков.

«Эти раскопки следует рассматривать как часть более широкого исследования города Яффы и его окрестностей, особенно в контексте экономической жизни, которая поддерживала город и способствовала его прогрессу и процветанию», — заключают авторы работы.

Ранее археологи-любители нашли в Израиле клад из 425 золотых монет — 845 грамм чистого золота. Клад был закопан в землю в глиняном сосуде. Большинство монет относятся к периоду Аббасидов (Аббасидский халифат простирался от Персии на востоке до Северной Африки на западе, центр государства располагался в Багдаде).

По словам археологов, за такую сумму в IX-м веке можно было купить роскошный дом. Они также добавили, что монеты сохранились в идеальном состоянии.