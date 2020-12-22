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Apple собирается выпустить беспилотный автомобиль в 2024 году 

Популярная механика 1 час назад
Apple выпустит беспилотный автомобиль в 2024 году
Фото: Популярная механика
Как сообщает Reuters, еще шесть лет назад генеральный директор Apple Тим Кук одобрил проект под названием Project Titan. Слухи о желании компании создать свой автомобиль начали появляться в 2015 году, но все подробности держались в секрете.
В 2019 году 200 сотрудников Project Titan были переведены в другие проекты внутри Apple или уволены. Многие эксперты и СМИ начали прогнозировать закрытие и самого проекта. Однако, судя по новой информации, Project Titan продолжает работу.
Пока неизвестно ничего ни о внешнем виде автомобиля, ни о том, кто будет партнером по производству. Статья Reuters основана на отчете тайваньского СМИ Economic Daily Times, в котором описывается, как Apple в последнее время увеличивает заказы на автозапчасти и комплектующие от поставщиков в стране. Все это говорит о том, что проект продолжает работу.
Как сообщает Reuters, несколько человек, осведомленных о планах Apple, рассказали, что автомобиль выйдет в 2024 году. Однако они отметили, что могут случиться и задержки, связанные с пандемией, которые способны оттолкнуть дату на 2025 год.Reuters также утверждает, что Apple работает над новой батареей, которая может «радикально» снизить ее стоимость и увеличить время работы. «Одноэлементная» батарея может освободить большое количество места внутри аккумуляторной батареи.

«Это следующий уровень. Как в первый раз, когда вы увидели iPhone», — заявил источник.

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Комментарии
Наука и техника , Тим Кук , Apple , Reuters
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