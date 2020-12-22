Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Назван уровень подорожания телефонных тарифов в 2021 году 

Ferra.ru 2 часа назад
Цены на мобильную связь вырастут на 15% в 2021 году
Фото: Ferra.ru
Аналитики предсказали, что цены на мобильную связь и домашний интернет в 2021 году вырастут на 10-15%. Одна из причин тому — снижение курса рубля.
С экспертами побеседовало издание «Известия». Генеральный директор TelecomDaily напомнил журналистам, что в 2020 году стоимость мобильной связи выросла на 10-12%. Тогда одной из главных причин стало снижение курса рубля. В этом же году рубль «просел» на 20% по отношению к другим валютам.
Дело в том, что операторы закупают сетевое оборудование за рубежом, а каждый год растёт потребление интернет-трафика абонентами и необходимость расширять инфраструктур. Также на операторах лежит бремя выполнения требований по «закону Яровой» и по другим инициативам правительства. В итоге аналитик ожидает, что в 2021 году цены на мобильную связь вырастут ещё на 10-12%.
Эксперты также рассказали, что в 2020 году больше всего подорожали тарифы у Tele2.
Видео дня. Арзамасова и Авербух поженились, а у Горбачевой и Варнавы новые романы
Ferra.ru: последние новости
Учёные установили самого дальнего родственника человека из животных Учёные установили самого дальнего родственника человека из животных Раскрыты отличия мозга одиноких людей Раскрыты отличия мозга одиноких людей Россиянам рассказали о способах вычислить прослушку смартфона Россиянам рассказали о способах вычислить прослушку смартфона
Наука и техника , Tele2 , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Путин сыграл в хоккей с мальчиком и попал на видео
02:47
Путин сыграл в хоккей с мальчиком и попал на видео
Общество
Кража елки в Котельниках попала на видео
00:24
Кража елки в Котельниках попала на видео
Происшествия
Момент ДТП автомобиля с правительственными номерами попал на видео
00:17
Момент ДТП автомобиля с правительственными номерами попал на видео
Происшествия
Собянин наградил медиков столицы и попал на видео
01:39
Собянин наградил медиков столицы и попал на видео
Новости Москвы
Всемирно известный биолог найден мертвым в Петербурге
02:43
Всемирно известный биолог найден мертвым в Петербурге
Происшествия Криминал
Россиянку осудили за прыжок в купальнике в снег
00:14
Россиянку осудили за прыжок в купальнике в снег
Общество
Пьяные блогеры с песнями попали в ДТП в прямом эфире
00:38
Пьяные блогеры с песнями попали в ДТП в прямом эфире
Происшествия
В Ереване устроили «общенациональную забастовку»
00:41
В Ереване устроили «общенациональную забастовку»
В мире Общество
Штурм монастыря отца Сергия попал на видео
00:19
Штурм монастыря отца Сергия попал на видео
Общество
Пенсионер стулом напугал грабителя
00:55
Пенсионер стулом напугал грабителя
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение