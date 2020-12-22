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Китайцы продлили жизнь служебному модулю «Чанъэ-5». Пока непонятно, зачем 

Популярная механика 1 час назад
Китайцы продлили жизнь служебному модулю «Чанъэ-5»
Фото: CNSA
По словам главного конструктора третьего этапа исследования Луны Ху Хао, в настоящее время служебный модуль китайской лунной миссии летит к первой точке Лагранжа в системе Солнце-Земля. Продлить его научную программу китайцам позволил запас топлива на борту «Чанъэ-5». Китайская лунная программа позволила КНР стать третьей страной в мире, добывшей и доставившей на Землю образцы лунного грунта.
Кроме того, «Чанъэ-5» стала одной из самых сложных реализованных человеком межпланетных автоматических программ, в которой участвовали сразу четыре отдельных модуля, выполнявших различные задачи. Стыковка двух беспилотных аппаратов на окололунной орбите для перегрузки проб лунного грунта и вовсе стала первой в истории человечества.
Миссия была запущена в космос 23 ноября 2020 года, а 1 декабря состоялась высадка «Чанъэ-5» вблизи вулкана Пик Рюмкера на Луне. 12 декабря служебный модуль отправился к Земле и уже через пять дней возвращаемая капсула с лунным веществом приземлилась на территории Внутренней Монголии. К настоящему времени капсулу уже перевезли в Пекин и вскрыли, достав из неё контейнер с пробами грунта.
Общая масса добытого реголита составила 1731 грамм, что меньше планируемых двух килограммов — это объясняется тем, что в ходе получения проб грунта с глубины до двух метров посадочный модуль натолкнулся на фрагменты сланцев, что послужило причиной остановки бурильных работ на отметке менее одного метра.
После доставки капсулы с грунтом к Земле на борту служебного модуля осталось более ста килограммов топлива, что позволило китайским специалистам принять решение о продлении его работы в космосе. Сейчас модуль направляется к первой точке Лагранжа в системе Солнце-Земля, после чего выйдет на гало-орбиту вокруг неё. Новая цель для «Чанъэ-5» пока не определена — возможно, он займётся изучением астероидов.
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Наука и техника , Китай
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