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Рогозин: Санкции США ставят под угрозу работу МКС 

Национальная Служба Новостей и ещё 8 1 час назад
Рогозин: санкции США ставят под угрозу работу МКС
Фото: ТАСС
Введение санкций против предприятий «Роскосмоса» ставит под угрозу будущее МКС. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Глава госкорпорации направил соответствующий запрос главе НАСА Джиму Брайденстайну в связи с введенными санкциями в отношении «Роскосмоса», передает РИА Новости.
Письмо было направлено Рогозиным еще в начале декабря, когда СМИ сообщили о готовящихся санкциях.
Накануне США ввели санкции в отношении 45 российских компаний. Они касаются ограничений на экспорт. В список вошли и предприятия «Роскосмоса».
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Наука и техника , Роскосмос , NASA , РИА Новости , США
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