Появилось видео с будущим электромобилем Apple 

Электромобиль компании Apple , о котором давно ходят слухи, может быть выпущен уже в третьем квартале 2021 года, на два года раньше, чем было запланировано изначально.

Производители и поставщики компании на Тайване готовятся к наращиванию производства комплектующих для автомобиля Apple Car уже во втором квартале следующего года. Компания давно экспериментирует в области автомобильной техники и даже получила в 2017 году разрешение на тестирование беспилотных автомобилей в Калифорнии.

Проект получил название Titan. Для его реализации был увеличен штат с 600 до 1800 человек. Apple не планировала делать свой первый электрокар полностью автономным.