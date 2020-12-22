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Москва

Появилось видео с будущим электромобилем Apple 

Вадим Дроздов 2 часа назад
Электромобиль компании Apple, о котором давно ходят слухи, может быть выпущен уже в третьем квартале 2021 года, на два года раньше, чем было запланировано изначально.
Производители и поставщики компании на Тайване готовятся к наращиванию производства комплектующих для автомобиля Apple Car уже во втором квартале следующего года. Компания давно экспериментирует в области автомобильной техники и даже получила в 2017 году разрешение на тестирование беспилотных автомобилей в Калифорнии.
Проект получил название Titan. Для его реализации был увеличен штат с 600 до 1800 человек. Apple не планировала делать свой первый электрокар полностью автономным.
Наука и техника , Видео , Apple
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