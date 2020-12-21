Китай запустит новую ракету с секретным спутником

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Китайская ракета среднего класса «Чанчжэн-8» («Великий поход — 8») выведет 22 декабря на орбиту секретный спутник XJY-7, а также несколько космических микроаппаратов.

Запуск планируется осуществить в 34-минутный временной промежуток, открывающийся в 07:29 мск, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные международного предупреждения пилотов о закрытии районов воздушного пространства NOTAM.

Ранее Национальное космическое управление Китая (CNSA) сообщило об установке ракеты-носителя на стартовой площадке. Планируется вывести на орбиту секретный спутник XJY-7 для испытания технологий, разработанных Китайской академией космических технологий (CAST). Кроме того, на борту «Чанчжэн-8» будет размещён микроспутник ET-SMART-RSS (ETHSAT-6U), или «Чжисин-1А», созданный для Эфиопии, а также аппарат дистанционного зондирования Земли «Хайсы-1» и очередной спутник связи «Тяньци» (Apocalypse 12).

После старта двухступенчатая ракета-носитель «Чанчжэн-8» должна будет осуществить управляемую посадку на морскую платформу. Планируется, что ракета станет основой носителя многоразового использования для запуска коммерческих пусков.