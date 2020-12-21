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Москва

В Канаде обнаружили мумию древнего волка 

Говорит Москва 33 минуты назад
В Канаде обнаружили мумию древнего волка
Фото: РИА Новости
Её нашли золотоискатели на руднике Юкона.
По оценкам учёных, останки молодой волчицы пролежали в земле около 57 тысяч лет, сообщает РИА Новости. Канадская мумия генетически связана со своими сородичами из Сибири, говорится в статье научного журнала Current Biology.

«Это самая совершенная мумия волка, которую когда-либо находили. Она цела практически на 100 процентов», — говорится в публикации.

Исследователи реконструировали образ жизни хищницы и пришли к выводу, что она питалась в основном рыбой. Жители из ближайшего посёлка дали волчице имя Жур, уточнило агентство.
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Наука и техника , РИА Новости , Канада
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