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Звездные вспышки не мешают возникновению жизни 

Индикатор 1 час назад
Звездные вспышки не мешают возникновению жизни
Фото: NASA/SDO
Согласно исследованию американских ученых, звездные вспышки не всегда препятствуют формированию жизни на планетах. Более того, они могут облегчить поиск живых организмов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.
Звездные вспышки представляют собой внезапные взрывные процессы, сопровождающиеся выделением энергии. Солнечные вспышки иногда повреждают спутники и мешают радиосвязи. В других областях Вселенной мощные звездные вспышки могут истощать атмосферу. Коллектив исследователей под руководством ученых из Северо-Западного университета объединил данные о химическом составе атмосферы и моделировании климата с наблюдениями вспышек далеких звезд. Ученые обнаружили, что вспышки играют важную роль в изменение атмосферы планеты.

«Мы сравнили химический состав атмосфер планет, попадающих и не попадающих под влияние звездных вспышек. Оказалось, что долгосрочные изменения химического состава атмосферы у них сильно отличаются, — рассказывает первый автор исследования, аспирант Северо-Западного университета Говард Чен. — Непрерывные вспышки фактически приводят состав атмосферы планеты к новому химическому равновесию».

Наиболее распространенные звезды во Вселенной относятся к спектральным классам M и K — иначе называемым красными и оранжевыми карликами соответственно. Чтобы на их планетах могла появиться жизнь, они должны находиться достаточно близко к звезде, чтобы их вода не замерзла, но не настолько, чтобы вода испарялась. Эта обитаемая зона вокруг красных и оранжевых карликов довольно узкая, а вспышки на них случаются гораздо чаще, чем на Солнце. Однако ученые пришли к выводу, что звездные вспышки не всегда препятствуют появлению жизни. В некоторых случаях они сжигают атмосферные газы, однако у организмов у поверхности планеты остается шанс. Кроме того звездные вспышки могут облегчить обнаружение жизни. Например, они могут увеличить количество биогенных газов, таких как оксиды азота и азотная кислота, от незаметных до детектируемых уровней.
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