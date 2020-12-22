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Москва

Следующий выход космонавтов на МКС в открытый космос планируют отложить 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Выход космонавтов на МКС в открытый космос отложат
Фото: Роскосмос
Очередной выход российских космонавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) может быть перенесен с весны на лето 2021 года, следует из предварительной программы полета станции, составленной Ракетно-космической корпорацией "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") и имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Ранее сообщалось, что выход под обозначением ВКД-48 намечается в марте следующего года. Его должны были выполнить летающие в настоящее время на станции российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.
Согласно программе полета МКС, которая еще пока не утверждена, выход ВКД-48 может быть отложен на июнь 2021 года. В этом случае его осуществят российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, которые отправятся на станцию в апреле на корабле "Союз МС-18".
Представитель пресс-службы "Роскосмоса" подтвердил РИА Новости, что график полетов на следующий год еще не утвержден.
По информации на сайте госкорпорации, во время выхода ВКД-48 будут проведены работы по подготовке к расстыковке модуля "Пирс" от МКС и прибытию на его место нового российского модуля "Наука": отключение антенны системы сближения "Курс" модуля "Пирс", отвод грузовой стрелы от "Пирса" и снятие стыковочной мишени с этого модуля. Также космонавтам предстоит заменить сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля "Заря" — эту задачу не удалось выполнить в ходе предыдущего выхода в ноябре. Кроме того, если останется время, то на модуле "Поиск" установят аппаратуру экспериментов "Выносливость" и "Тест".
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
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Наука и техника , Наука , Олег Новицкий , Виктор Гловер , Кэтлин Рубинс , Майкл Хопкинс , Соити Ногути , Сергей Рыжиков , Роскосмос , РКК Энергия , РИА Новости , Москва
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