Выход космонавтов на МКС в открытый космос отложат

Сергей Кудь-Сверчков. Ранее сообщалось, что выход под обозначением ВКД-48 намечается в марте следующего года. Его должны были выполнить летающие в настоящее время на станции российские космонавты Сергей Рыжиков

Согласно программе полета МКС, которая еще пока не утверждена, выход ВКД-48 может быть отложен на июнь 2021 года. В этом случае его осуществят российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, которые отправятся на станцию в апреле на корабле "Союз МС-18".

Представитель пресс-службы "Роскосмоса" подтвердил РИА Новости, что график полетов на следующий год еще не утвержден.

По информации на сайте госкорпорации, во время выхода ВКД-48 будут проведены работы по подготовке к расстыковке модуля "Пирс" от МКС и прибытию на его место нового российского модуля "Наука": отключение антенны системы сближения "Курс" модуля "Пирс", отвод грузовой стрелы от "Пирса" и снятие стыковочной мишени с этого модуля. Также космонавтам предстоит заменить сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля "Заря" — эту задачу не удалось выполнить в ходе предыдущего выхода в ноябре. Кроме того, если останется время, то на модуле "Поиск" установят аппаратуру экспериментов "Выносливость" и "Тест".