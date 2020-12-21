Установлен точный возраст альпийских ледников 

Ученые из Австрийской академии наук восстановили историю альпийских ледников. Исследование показало, что в эпоху голоцена (охватывающую период с 11 650 лет назад до наших дней) они претерпели резкие изменения, сообщает Live Science.

Известно, что в 1991 году в Альпах был найден превосходно сохранившийся «снежный человек». Тело древнего охотника Этци, погибшего в горах 3300 лет назад, уцелело до наших дней благодаря вечной мерзлоте. Но к концу ХХ века слой льда вокруг него начал таять.

Ученые собрали пробы льда в 12 километрах от места обнаружения Этци. Результаты показали, что всего за несколько столетий до рождения охотника горы были почти полностью лишены снега и льда. Небольшой покров присутствовал лишь на самых пиках.

«Наш главный вывод заключается в том, что возраст льда составляет 5900 лет, с небольшой погрешностью, что всего лишь немного старше Ледяного человека», — отметили ученые.

Альпийские ледники часто исследуют, но в большинстве случаев пробы берут на относительно небольшой высоте. Участники новой научной работы вырезали ледяные керны на высоте 3500 метров (доставлять оборудование пришлось на вертолете). Они пробурили ледяной слой на глубину 11 метров, чтобы добраться до самого основания.

Затем исследовательская группа проанализировала микроскопические доли углерода, захваченного льдом. Результаты показали, что самый старый лед датируется 5900 годами назад, плюс-минус 700 лет.

Но таяние и появление нового льда в различных частях Альп происходили неравномерно. Например, на леднике Колле Гнифетти в швейцарско-итальянских Альпах самый древний лед образовался 11 500 лет назад.

По словам ученых, ледники менялись так быстро, что Ледяной человек Этци мог заметить явные изменения в течение своей 45-летней жизни. Данное исследование важно для лучшего понимания современного состояния ледников — под воздействием глобального потепления они меняются еще более стремительно.