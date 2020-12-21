Найден «безумный зверь», живший рядом с динозаврами

Международная группа ученых описала древнее млекопитающее, жившее на острове Мадагаскар 66 миллионов лет назад. Ему приходилось выживать среди «монстров» позднего мелового периода: динозавров и гигантских крокодилов, сообщает Vertebrate Paleontology.

Существо назвали Адалатерием — в переводе с малагасийского и греческого языков «безумный зверь». Он принадлежал к вымершей группе млекопитающих, известных как гондванатерианцы, которых впервые обнаружили в 1980-х годах. Как следует из названия, они населяли суперматерик Гондвана, который впоследствии раскололся на несколько крупных участков суши.

До последнего времени палеонтологам удавалось найти только отдельные зубы и фрагменты челюстей этих существ. Но даже по этим скудным деталям стало ясно, что гондванатерианцы сильно отличаются от всех остальных животных. Оставалось неизвестным, как они «вписываются» в общее эволюционное древо.

Поэтому обнаружения Адалатерия, чей скелет сохранился практически полностью, стало большим событием для ученых. Но его изучение поставило перед ними новые вопросы.

По сравнению со своими сородичами Адалатерий был гигантом. Большинство млекопитающих мелового периода были не крупнее мышей, тогда как этот вид достигал 3,5 кг веса.

Внешне Адалатерий напоминал барсука, но это сходство оказалось весьма поверхностным. Ученые установили, что это существо обладало крайне необычным строением. Его передние ноги располагались под туловищем, как у современных млекопитающих, а задние — по разные стороны тела, как у крокодилов. На задних конечностях также располагались когти, указывающие, что их обладателю приходилось часто рыть землю.

«Трудно представить, как такое млекопитающее могло эволюционировать; оно нарушает множество правил», — отметили авторы научной работы.

Передние зубы Адалатерия были похожи на кроличьи и постоянно росли в течение всей жизни, но задние оказались не похожи на зубы любого другого известного млекопитающего, живого или вымершего. В верхней части морды располагалось отверстие загадочного предназначения — ученые не смогли найти аналогов подобной «детали» ни у одного известного им существа.

Ученые установили, что во время жизни Адалатерия (66 млн лет назад) Мадагаскар уже давно являлся островом. Он отделился от Африки на 150 млн лет, а от Индийского субконтинента — на 20 млн лет раньше. Вероятно, его уникальные черты развились именно в изолированной и весьма специфической островной среде.