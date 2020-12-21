У бесполых коловраток обнаружили обмен генами 

«Мы показали, что структура внутривидовой изменчивости у A. vaga несовместима с исключительно бесполым размножением и отсутствием рекомбинации. Бделлоидных коловраток долгое время считали «эволюционным скандалом». Однако наши результаты указывают на то, что, по всей видимости, статус бделлоидных коловраток как древней бесполой группы должен быть пересмотрен. Наши результаты имеют фундаментальное значение для эволюционной биологии, поскольку подчеркивают необходимость рекомбинации для долгосрочного эволюционного успеха видов. Стоит отметить, что, несмотря на то, что некоторые наши данные говорят в пользу существования мейоза у бделлоидных коловраток, механизмы обмена генетическим материалом и рекомбинации у бделлоидных коловраток остаются неясными и представляют большой интерес для последующих исследований», — отмечает первый автор исследования, младший научный сотрудник Сколтеха Ольга Вахрушева.