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У бесполых коловраток обнаружили обмен генами 

Индикатор 3 часа назад
У бесполых коловраток обнаружили обмен генами
Фото: Коловратка Adineta vaga Елена Мнацаканова
Исследователи из России и США обнаружили рекомбинацию и обмена генетическим материалом у бделлоидных коловраток. Долгое время считалось, что у этих животных отсутствует половое размножение, которое, согласно гипотезе, необходимо для долгосрочного эволюционного успеха группы видов. Однако в статье, опубликованной в журнале Nature Communication сообщается, что генами коловратки все-таки обмениваются.
Для полового размножения характерна рекомбинация и обмен генетической информацией между разными особями одного вида. Этот эволюционно необходимый процесс помогает видам приспосабливаться к изменяющимся условиям среды. Переходы к бесполому размножению у эукариот происходят достаточно часто, но обычно приводят к быстрому вымиранию. Поэтому переход к бесполому размножению обычно рассматривается как «эволюционный тупик». Однако группы древних бесполых организмов представляют вероятные исключения из этого правила. Одним из примеров такой группы на протяжении длительного времени считались бделлоидные коловратки, микроскопические беспозвоночные, предположительно перешедшие к бесполому размножению несколько десятков миллионов лет назад.
Международная группа ученых под руководством исследователей из Центра наук о жизни Сколтеха и МГУ на примере бделлоидной коловратки Adineta vaga показала, что процессы рекомбинации и обмена генетическим материалом у коловраток данной группы все-таки присутствуют. Ученые проанализировали 11 полных геномов коловраток и обнаружили «следы» рекомбинации и обмена генетическим материалом между особями A. vaga.

«Мы показали, что структура внутривидовой изменчивости у A. vaga несовместима с исключительно бесполым размножением и отсутствием рекомбинации. Бделлоидных коловраток долгое время считали «эволюционным скандалом». Однако наши результаты указывают на то, что, по всей видимости, статус бделлоидных коловраток как древней бесполой группы должен быть пересмотрен. Наши результаты имеют фундаментальное значение для эволюционной биологии, поскольку подчеркивают необходимость рекомбинации для долгосрочного эволюционного успеха видов. Стоит отметить, что, несмотря на то, что некоторые наши данные говорят в пользу существования мейоза у бделлоидных коловраток, механизмы обмена генетическим материалом и рекомбинации у бделлоидных коловраток остаются неясными и представляют большой интерес для последующих исследований», — отмечает первый автор исследования, младший научный сотрудник Сколтеха Ольга Вахрушева.

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Наука и техника , МГУ , США
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