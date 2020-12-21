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Древние люди могли впадать в зимнюю спячку 

BitCryptoNews и ещё 1 1 час назад
Древние люди могли впадать в зимнюю спячку
Фото: Getty Images
Группа археологов обнаружила в окаменелостях костей древних людей признаки, указывающие на то, что они могли замедлять свой метаболизм и впадать в зимнюю спячку.
Проводя раскопки в пещерах Сьерра-де-Атапуэрка на севере Испании, ученые из Фракийского университета имени Демокрита заметили у десятков наших предков-гоминидов ежегодные сезонные колебания роста костей. Эти нарушения вызваны значительным замедлением метаболизма первых людей в зимний период.
Детально изучив структуру изменений останков, команда сделала предположение, что наши далекие предки могли на несколько месяцев погружаться в состояние оцепенения или глубокого сна, чтобы выжить в холодных условиях с ограниченными запасами пищи за счет собственных запасов жира.
По словам археологов, более 400 тыс. лет назад исследуемая пещера служила могильником для ранних неандертальцев или их предшественников.
В своей публикации ученые также рассмотрели контраргумент касающийся отсутствия подобной способности у северных народов. Они утверждают, что саамы и инуиты имели доступ к высококалорийной пище (жирная рыба и олений жир), дававшей им достаточно энергии в зимний период. Напротив, полмиллиона лет назад на территории Испании в холодное время первые люди не могли обеспечить себя достаточным количеством жирной еды.
Многие исследователи заинтересовались заявлением авторов и подвергли их сомнению, указывая на высокие энергетические потребности мозга во время оцепенения без достаточного снижения температуры тела, ставившие под угрозу их выживание в таком состоянии в течение нескольких месяцев.
Для определения истинных причин дефектов ученые будут искать признаки соответствующих генетических изменений. Ранее в этом году исследователи к подобным методам прибегли, чтобы установить причины вымирания мамонтов.
текст: Илья Бауэр
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