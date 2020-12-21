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Астрономы зафиксировали инопланетный радиосигнал с Проксимы Центавра 

Прайм и ещё 4 34 минуты назад
Зафиксирован инопланетный радиосигнал с Проксимы Центавра
Фото: Роскосмос
Астрономы сообщили о том, что они зафиксировали неизвестный радиосигнал с ближайшей к Солнцу звезды Проксимы Центавра (Proxima Centauri). Об этом сообщило издание The Guardian.
Тонкий луч радиоволн частотой около 980 мегагерц, исходящий со стороны Проксимы Центавра— ближайшей к Солнцу звезде, находящейся на расстоянии 4,2 световых лет, был впервые замечен радиотелескопом Parkes в Австралии в апреле-мае 2020 года. Хотя допускается, что источником сигнала может быть наземное оборудование или орбитальный спутник, сдвиг в частоте радиоволн соответствуют движению планеты. Это указывает на то, что источник радиоволн, возможно, принадлежит инопланетной цивилизации, хотя об этом еще рано говорить с уверенностью.
Ученые, однако, отмечают, что частота 980 мегагерц остается свободной от искусственных сигналов земного происхождения. Именно поэтому сигнал оценивают как один из самых захватывающих со времен сигнала "ВАУ!" в 1977 году, который заставил многих предположить, что он произошел от далекой инопланетной цивилизации. Скептики же полагают, что еще одним возможным его источником может быть комета или облако водорода.
The Guardian отмечает, что вокруг Проксимы Центавра вращается один газовый гигант и одна скалистая планета, которая на 17% больше Земли. Поскольку ближайшая к Солнцу звезда относится к красным карликам, на ней возможны мощные вспышки, что делает жизнь на экзопланете невозможной. В настоящее время ученые проводят дальнейший анализ этого радиосигнала.

"Вероятность того, что единственные две цивилизации во всей галактике окажутся соседями среди 400 миллиардов звезд, абсолютно расширяет границы рациональности", — сказал Льюис Дартнелл, астробиолог из Вестминстерского университета.

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Наука и техника , The Guardian
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