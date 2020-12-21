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Врач рассказал, чем опасен пропуск второй дозы вакцины от коронавируса 

Прайм 46 минут назад
Чем опасен пропуск второй дозы вакцины от коронавируса
Фото: © РИА Новости. Георгий Зимарев
Вторая доза вакцины от коронавируса необходима, потому что после первой полноценный иммунитет еще не сформирован, но если человек пропустит назначенный срок — 21 день — и сделает прививку немного позже, ничего страшного не произойдет, рассказал радио Sputnik руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова доктор медицинских наук, профессор Михаил Костинов.

"Раньше трех недель делать вторую прививку не рекомендуется, потому что есть определенные моменты в формировании иммунитета. Нужна поэтапность. Если сделать прививку через четыре недели, еще лучше будет иммунитет", — сказал он.

При этом для создания быстрого иммунитета интервал сократили до трех недель, чтобы полноценный иммунитет был сформирован быстрее. Второй этап вакцинации можно сделать и через месяц, и через полтора, и иммунитет может быть еще выше, поскольку чем больше интервал, тем лучше может проходить синтез антител.

"Просто когда будут делать статистический анализ по определению иммунитета, должны будут иметь это в виду для протокола", — пояснил Костинов.

Он рассказал, как быть, если человек заболел к моменту второй прививки.

"Если человек заболел коронавирусной инфекцией, ничего не надо делать, это будет считаться второй вакцинацией. Если присоединяется коронавирусная инфекция, она будет в легкой форме, потому что человек уже не стерильный, имеет какую-то форму защиты", — пояснил он.

Если человек заболел ОРЗ, то можно вакцинироваться через две-четыре недели после перенесенной респираторной инфекции. Те, кто легко болел, могут сделать это через неделю-две, те, кто тяжело ‒ с повышением температуры, вынуждены принимать антибиотики, — делают через три-четыре недели.
Если человек вообще пропустит вторую прививку, то он не будет полностью защищен, предупредил доктор медицинских наук.

"У такого человека будет 50-60% защиты, иммунитет не сможет защитить, если попадет коронавирус. То есть сохраняется больший риск инфицирования, чем у привитого человека", — подчеркнул Костинов.

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Наука и техника , ИА Sputnik , Москва
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