Активное употребление ультра-обработанных продуктов повышает риск сердечной недостаточности на 58%, предупреждают исследователи.
Ультра-обработанные продукты — это пакетированный хлеб, сладкие и пряные снеки, чипсы, шоколадные батончики, сладости, рыбные или куриные наггетсы, лапша и супы быстрого приготовления и многое другое, что делает нашу жизнь проще, но не безопаснее.
Если раньше критики обработанных продуктов обращали внимание на содержание в них сахара, то теперь итальянские ученые проанализировали влияние на здоровье самой обработки продуктов.
«Усилия, направленные на то, чтобы привести население к более здоровому питанию, больше не могут быть решены только подсчетом калорий или ссылками на средиземноморскую диету. Молодые люди все чаще употребляют ультра-обработанные продукты — простые в приготовлении и потреблении, чрезвычайно привлекательные и, как правило, дешевые», — пишет в статье, опубликованной в журнале American Journal of Clinical Nutrition, эпидемиолог Лиция Яковьелло из Университета Инсубрии.
В своем исследовании доктор Яковьелло и коллеги изучали диетические привычки и здоровье 22 тыс. человек в течение восьми лет и обнаружили, что те испытуемые, которые регулярно потребляли продукты с высокой степенью переработки — то есть на них приходилось 14,6% их общего рациона — имели на 26% больше шансов на преждевременную смерть.
По словам Мариалауры Боначчо — эпидемиолога из Института неврологии Mediterraneo Neuromed в Поццилли, люди, потребляющие большое количество обработанных продуктов, имеют повышенный риск смерти от сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний (вызывающих патологию сосудов головного мозга).
Также ученые отметили роль сахара в обработанных продуктах, который зачастую становится причиной фатального для здоровья вреда. На долю сахара приходится 40% повышенного риска смерти, отметили итальянские специалисты.
Как пояснил соавтор исследования, эпидемиолог Аугусто Ди Кастельнуово из Mediterranea Cardiocentro в Неаполе, идея исследования в том, чтобы показать роль промышленной обработки, способной вызвать глубокие изменения в структуре и составе питательных веществ.
«Люди должны понимать, что здоровое питание — это больше, чем подсчет калорий. Это в том числе необходимость задуматься о том, что вы едите», — пояснил доктор Кастельнуово.
Профессор Яковьелло добавила, что их исследование и другие международные наблюдения говорят о том, что в здоровом питании первостепенную роль должны играть свежие или минимально обработанные продукты.
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