Изобретен медальон, убивающий коронавирус

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Французские инженеры изобрели аппарат, позволяющий очистить воздух от коронавируса SARS-CoV-2 на более чем 90%, пишет местная газета Le Parisien.

Как отмечается, устройство сделано в форме медальона, который можно носить на шее. Разработчиком выступила компания Moskitofree.

По словам создателей, в гаджете находится мини-озонатор и особый минерал, название которого держится в секрете.

До этого компания Moskitofree производила аппарат, позволяющий защитить человека от укусов комаров, которые разносят малярию.