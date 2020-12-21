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Французы изобрели медальон, убивающий коронавирус 

Мир24 29 минут назад
Изобретен медальон, убивающий коронавирус
Фото: ТАСС
Французские инженеры изобрели аппарат, позволяющий очистить воздух от коронавируса SARS-CoV-2 на более чем 90%, пишет местная газета Le Parisien.
Как отмечается, устройство сделано в форме медальона, который можно носить на шее. Разработчиком выступила компания Moskitofree.
По словам создателей, в гаджете находится мини-озонатор и особый минерал, название которого держится в секрете.
До этого компания Moskitofree производила аппарат, позволяющий защитить человека от укусов комаров, которые разносят малярию.
Ранее сообщалось об изобретателе из канадского города Торонто, который создал высокотехнологичный шлем, защищающий от коронавируса.
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Наука и техника , Le Parisien , Канада , Торонто
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