Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) раскрыла причину появления нового штамма коронавируса из Великобритании и призвала не паниковать. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщила директор департамента пандемий и эпидемий ВОЗ Сильви Бриан в эфире BFMTV

По ее словам, вероятность модификации вируса увеличивается с ростом случаев его передачи. Бриан напомнила, что коронавирусная инфекция имеет животное происхождение. Именно поэтому в ходе мутаций коронавирус постепенно приспосабливается к организму человека.

Бриан добавила, что в настоящее время ВОЗ не отмечает воздействие новой мутации SARS-CoV-2 на число летальных исходов в мире. Кроме того, в организации выразили сомнения, что новый штамм окажет влияние на эффективность вакцин. Бриан назвала правильными меры, введенные в Великобритании. Она выразила надежду, что ограничения позволят замедлить распространение новой мутации до начала масштабной вакцинации.