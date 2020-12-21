Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

ВОЗ раскрыла причину появления нового штамма коронавируса 

Вечерняя Москва 51 минуту назад
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) раскрыла причину появления нового штамма коронавируса из Великобритании и призвала не паниковать. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщила директор департамента пандемий и эпидемий ВОЗ Сильви Бриан в эфире BFMTV.
По ее словам, вероятность модификации вируса увеличивается с ростом случаев его передачи. Бриан напомнила, что коронавирусная инфекция имеет животное происхождение. Именно поэтому в ходе мутаций коронавирус постепенно приспосабливается к организму человека.
Бриан добавила, что в настоящее время ВОЗ не отмечает воздействие новой мутации SARS-CoV-2 на число летальных исходов в мире. Кроме того, в организации выразили сомнения, что новый штамм окажет влияние на эффективность вакцин. Бриан назвала правильными меры, введенные в Великобритании. Она выразила надежду, что ограничения позволят замедлить распространение новой мутации до начала масштабной вакцинации.
Ранее сообщалось, что Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса.
Вечерняя Москва: последние новости
Вильфанд рассказал об изменении длительности времен года Вильфанд рассказал об изменении длительности времен года Московский планетарий пригласил на онлайн-трансляцию солнечного затмения Московский планетарий пригласил на онлайн-трансляцию солнечного затмения К Земле приблизится астероид 2020 XF4 К Земле приблизится астероид 2020 XF4
Комментарии 9
Наука и техника , Видео , Минздрав РФ , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пожар на открытии главной елки Украины попал на видео
01:30
Пожар на открытии главной елки Украины попал на видео
Пожары
В Петербурге школьницы потушили Вечный огонь и попали на видео
00:25
В Петербурге школьницы потушили Вечный огонь и попали на видео
Происшествия
Толпы покидающих Лондон людей попали на видео
00:11
Толпы покидающих Лондон людей попали на видео
В мире
Появилось видео победы Альвареса над суперчемпионом
00:16
Появилось видео победы Альвареса над суперчемпионом
В мире
Обрушение горного утеса на автомобильную дорогу в Дагестане сняли на видео
00:34
Обрушение горного утеса на автомобильную дорогу в Дагестане сняли на видео
Происшествия
Появилось видео с Путиным у монумента разведчикам
00:44
Появилось видео с Путиным у монумента разведчикам
Общество
Опубликовано видео с места взрыва в Кабуле
00:24
Опубликовано видео с места взрыва в Кабуле
Происшествия
Охранник обстрелял дворников на парковке и попал на видео
00:33
Охранник обстрелял дворников на парковке и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы в торговом центре в США
01:00
Появилось видео с места стрельбы в торговом центре в США
Происшествия
Автомобиль скорой вылетел на тротуар после ДТП и попал на видео
00:24
Автомобиль скорой вылетел на тротуар после ДТП и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение